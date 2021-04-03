شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزمالك يطمئن على البعثة في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على التواصل مع بعثة الفريق في الجزائر للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الولودية ويلتقي الزمالك غدا مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب 5 جويلية.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك خاض تدريبه الوحيد في الجزائر اليوم في الحادية عشرة صباحا بملعب المباراة.