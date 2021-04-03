شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يكشف حقيقة خناقته مع مدرب بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد فتحي لاعب بيراميدز عن مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أن المباراة صعبة للغاية لأن الرجاء من الفرق صاحبة الباع الكبير في أفريقيا والمغرب، متمنيا أن يقدم نتيجة إيجابية في المواجهة التي تجمعهما.

وقال في تصريحات نقلها برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "أقدم التهنئة لمنتخب مصر على التأهل لأمم أفريقيا، والمرحلة المقبلة ستكون صعبة وتحتاج تركيز الجميع لأن منتخب مصر مقدم على تصفيات كأس العالم، ومن بعدها المشاركة في أمم أفريقيا، ويحتاج جهود كل اللاعبين والتركيز الشديد".

وعن ابتعاده عن المشاركة مع بيراميد أكد أنه بعد العودة من الإصابة لعب 3 مباريات كانت ضد المصري ونكانا الزامبي، ومباراة نامونجو التنزاني، فيما غاب عن مباراة واحدة فقط كانت ضد العبور في كأس مصر".

وعن افتعال أزمة مع رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز علق: "أي شخص قد يزعل من الجلوس احتياطيا وتكلمت مع المدرب ولم تحدث خناقات أو جدال وكل شخص يشرح وجهة نظره للآخر، والكلام الكثير الذي يثار على هذه الأزمة لا أساسا له من الصحة".