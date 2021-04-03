شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعين بإنبي قبل مواجهة المصري فى موقعة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان على دراسة المباريات السابقة لفريق إنبي بالدوري العام قبل فترة التوقف الدولي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، والمقرر إقامتها على استاد أسوان بعد غياب المباريات عن ملعب زهرة الجنوب لمدة 428 يوماً منذ ظهور فيروس كورونا.

ويراجع علاء عبد العال مدرب أسوان، مباريات إنبي السابقة وخاصة مباراة المصري الأخيرة، التي جمعت الفريقين قبل التوقف الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لمثله، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في زعيم الأندية البترولية.

ويتابع مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، أخر تجهيزات ملعب زهرة الجنوب وغرف خلع الملابس بالإستاد، وذلك استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، في أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

من جانبها، حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.

ويحمل فريق أسوان ذكرى سعيدة عن أخر لقاء أقيم على ملعبهم مع الدراويش والذي أقيم قبل 428 يوماً بالتحديد، حيث كان زهرة الجنوب قد حقق الفوز حينها بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ليخوض أسوان مبارياته بعد ذلك التاريخ خلال الموسم الماضي والجاري في القاهرة.