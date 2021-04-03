شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: 100 مشجع أهلاوي أمام المريخ.. وأزمة المياه شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس البعثة في السودان، على آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمباراة المريخ السوداني، اليوم السبت، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "طلبنا 100 تذكرة من نادي المريخ لبعض جماهير الأهلي المتواجدة هنا في السوادن".

وتابع رئيس بعثة الأهلي في السودان: "غير صحيح ما تردد عن وجود أزمة في المياه، وكل ما تردد شائعات لا أساس لها من الصحة، لكن الطقس سيكون حارا نسبيَا في وقت إقامة المباراة".

وأكمل الدرندلي: "كل الشكر للسفارة المصرية في السودان ونادي المريخ على جهودهما وحفاوة استقبال النادي الأهلي".

ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره المريخ السوداني مساء اليوم السبت، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن ثلاث نقاط ثمينة تحسم تأهله إلى دور الثمانية في رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي الذي يحمله المارد الأحمر عن الموسم الماضي.

الأهلي في زيارته الأخيرة للسودان تعادل مع فريق الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين بدور المجموعات، بهدف لكل فريق في مباراة صعبة صحبتها أجواء جماهيرية قوية زادت من حدتها، إلا أن محمد مجدي قفشة مجح في الحفاظ على حظوظ فريقه في التأهل بعد هدفه في شباك الهلال خلال اللقاء الذي تألق فيه أيمن أشرف. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.