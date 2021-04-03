شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد عمرو مختار وأحمد سامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بعيد ميلاد عمرو مختار مدرب الفريق، والمدافع أحمد سامي، على هامش تواجد البعثة في المغرب.

وحرصت البعثة برئاسة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على الاحتفال بعيد ميلاد مختار وسامي عقب انتهاء العشاء في مقر فندق الإقامة، وسط سعادة غامرة من اللاعبين.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.