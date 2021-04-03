شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمريخ في أفريقيا .. موسيماني يطالب لاعبيه بالقتال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن لاعبي الأهلي مطالبون بالقتال لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام المريخ السوداني، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يكون بمجرد «التمني»، ولكن لا بد من بذل أقصى جهد خلال اللقاء الذي سيكون هجوميًّا من الفريقين لرغبة كليهما في الفوز.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن مواجهة الأهلي أمام المريخ السوداني غدًا السبت ستكون صعبة وهجومية، مشيرًا إلى أن كل فريق بالمجموعة قبل هذه الجولة، تتبقى له مباراتان من ٦ نقاط ستحدد بشكل نهائي الفريقين المتأهلين للدور التالي.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن كلا الفريقين يبحث عن الفوز في لقاء الغد، فالأهلي يرغب في العودة لمصر بنقاط المباراة الثلاث، ليقطع خطوة مهمة نحو تصدر المجموعة في حال الفوز على سيمبا في الجولة الأخيرة.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن الإصابات جزء من كرة القدم، لذلك فإنه يتعامل مع الأمر الواقع فيما يتعلق بغياب أي لاعب سواء للإصابة أو لظروف كورونا كما حدث في الفترات الأخيرة، وبالتالي لا أحد ينكر أهمية علي معلول وحمدي فتحي، لكن الفرق الكبيرة مثل الأهلي قادرة على التعامل مع كافة المواقف ولديها البدائل في شتى المراكز.

وعن عودة اللاعبين الدوليين للفريق قبل السفر إلى السودان بوقت قصير قال موسيماني إن كل الأندية لديها نفس الظروف بسبب الأجندة الدولية، لكن في كل الأحوال نعمل على المتاح بالنسبة لنا.

تردد القنوات المتفوحة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني.. وترتيب المجموعة

الأهلي المصري يخوض لقاء هاماً السبت 3 - 4 - 2021 أمام المريخ في السودان ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والذي يحتل فيها المارد الأحمر وصافة المجموعة، بعدما فاز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 3- 4 -2021

الأهلي المصري يلتقي شقيقه السوداني عند الساعة الثالثة عصرا السبت 3/4/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي أصبح الفريق السوداني بلا أمل فيها بعد تذيله المجموعة.

القنوات الناقلة – مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 3-4-2021

شبكة بين سبورتس تمتلك حصريا مباريات دوري أبطال أفريقيا عام 2021، ومن المفترض أن يتم إذاعة اللقاء بين الأهلي المصري والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2021 على :

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية

أعلنت مجموعة قنوات مكسبي عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد بعد عودتها إصلاح العطل الفني الذى حدث خلال التشغيل التجريبي والتردد هو كما يلي:

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة مكسبي المفتوحة

تعرضت قناة مكسبي العامة أيضًا لعطل فنى خلال الفترة الماضية، ونقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي العامة بعد إصلاح الخلل الذى أصاب القناة، وتردد قناة مكسبي هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

قنوات مكسبي الفضائية

يبحث الكثيرون من عشاق متابعة الرياضة عن تردد قناة مكسبي سبورت لمشاهدة أهم الأحداث الرياضية الهامة التى تنقلها القناة ومنها مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي ومباريات دوري أبطال أفريقيا 2021.

ترتيب الأهلي في المجموعة قبل لقاء المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

يتصدر فريق سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 10 نقاط قبل لقاءه أمام فيتا كلوب السبت 3-4-2021 عند الساعة الثالثة عصرا نفس توقيت الأهلي والمريخ السواداني.

ويأتي الأهلي وصيفا في المجموعة برصيد 7 نقاط، وثالثا فريق فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني مجموعته بنقطة واحدة.