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موعد مباراة ليفربول وأرسنال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف أرسنال، نظيره ، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب الإمارات، في الجولة الـ29 من الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على وولفرهامبتون 1-0، بعد فترة من النتائج السلبية.

ويحتل ليفربول المركز السابع بـ46 نقطة، فيما يقبع أرسنال في المركز التاسع بـ42 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فيليبس ، كاباك، روبتسون

الوسط: جوتا، ألكانترا، فابيانو، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: فيرمينيو

تشكيل آرسنال المتوقع:

لينو

بيليرين – دافيد لويز – جابرييل – تيرني

تشاكا – توماس بارتي

أوباميانج – أوديجارد – نيكولاس بيبي

لاكازيت

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 1، بتعليق: علي محمد علي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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