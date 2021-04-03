شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر: معنويات لاعبى الزمالك مرتفعة قبل مواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن مشرفة، سفير مصر بالجزائر، أن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ستكون قمة عربية فارقة في تاريخ الناديين، نظرا لما يتمتع به كل فريق من جماهيرية طاغية وتاريخ عريق وهو ما انعكس على الاهتمام الإعلامي بالمباراة.

وأضاف سفير مصر بالجزائر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "فريق المولودية يقع في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري لكنه من الفرق الكبيرة هنا".

وتابع مشرفة: "فريق المولودية يقع في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري لكنه من الفرق الكبيرة هنا، لكن هناك روح معنوية عالية من جانب نادي الزمالك والفريق مصمم على الفوز".

في سياق متصل، أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق بالأمس فور الوصول إلى الجزائر، حيث خضع أفراد البعثة بالكامل لمسحة فور وصول الطائرة مطار الجزائر للتأكد من سلامة الجميع.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب 5 جويلية.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح اليوم على ملعب 5 جويلية، وركز الجهاز الفنى على الجانب البدني في بداية التدريب، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.