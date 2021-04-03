شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة المولودية فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك على موعد مع تحد جديد فى مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا، عندما يلتقى مع مولودية الجزائر مساء اليوم السبت، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، على مستوى المجموعة الرابعة من مجموعات البطولة.

ويقع الترجى التونسى فى المركز الأول برصيد 10 نقاط بعد الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى واحدة، بينما يأتى مولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، بالفوز فى مواجهتين، والتعادل فى مثلها، أما الزمالك فيحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، حيث تعادل فى مواجهتين وخسر مثلها، ولم يحقق الفوز فى أى مباراة، وفى القاع يأتى يونجيث السنغالى بنقطة واحدة فقط بالتعادل فى لقاء واحد.

وخاض الزمالك المران الختامى أمس استعدادا لمواجهة المولودية، وشهد حضور هشام إبراهيم نائب رئيس النادى ورئيس البعثة فى الجزائر، وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر عن ارتداء الفريق لزيه البديل باللون الأسود في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي الفريق الجزائري الزي الأبيض.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات. واطمأن الدكتور محمد أسامة خلال الاجتماع الفني على الإجراءات الاحترازية في المباراة، وتعقيم غرف الملابس قبل المباراة.