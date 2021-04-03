شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي الحناوي مهدد بالغياب عن الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك حول لحاق فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري بمواجهة فريقه أمام المقاولون العرب بالدوري الاثنين المقبل ضمن الجولة السابعة عشر للدوري، والتي يسعى من خلال الفريق لتعزيز موقعه بالمربع الذهبي مع كبار المسابقة.

وتعرض الحناوي للإصابة في مباراة الاتحاد السكندري وبلقاس الودية التي حسمها الفريق السكندري بثمانية أهداف دون رد، وتم تشخيص الإصابة على أنها كدمة في القدم مما يقلص من فرص لحاق اللاعب بالمباراة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

واستعاد الاتحاد السكندري لاعبين لأول مرة بعد استدعائهم لمنتخباتهم الوطنية، وهم ثنائي منتخب جامايكا داميون لوي وروماريو ويلياميز، واللاعب الأوغندي أيمانويل أوكوي، واللاعب السوري عمر الميداني، بالإضافة إلى خمسة لاعبين تم اختيارهم للمنتخب الأولمبي هم محمد صبحي وعمار حمدي وفوزي الحناوي وكريم يحيي وعبد الغني محمد.

وأشعل فريق الاتحاد السكندري الصراع على المربع الذهبي بعد فوزه على البنك الأهلي، فيما بقى الزمالك مغردا على القمة، مستغلا فارق المباريات المؤجلة للنادي الأهلي.