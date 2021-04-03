شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 3 / 4 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 3 / 4 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الاسماعيلى وسيراميكا على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

موعد مباراة الاسماعيلى وسيراميكا

تقام مباراة الإسماعيلى وسيراميكا في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل الايجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدف فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من بطولة الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.