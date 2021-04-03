شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرد على أزمة أحمد فتحى بـ"ابتسامة الجوكر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر "فيس بوك" بطريقة غير مباشرة على أزمة أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروى الأول، مع الجهاز الفنى والإدارة بسبب عدم المشاركة بصفة أساسية فى الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى أدى لعدم انضمامه لصفوف منتخب مصر.



ابتسامة احمد فتحى فى تدريب بيراميدز

ونشرت صفحة بيراميدز عددا من الصور للاعبى الفريق والابتسامة تظهر على وجوههم، وجاءت فى مقدمتهم "ابتسامة الجوكر"، معلقين عليها: "الابتسامة تُزين وجوه اللاعبين".



أحمد فتحى فى تدريب بيراميدز

هانى سعيد، المدير الرياضى بنادى بيراميدز، كشف فى تصريحاته أول أمس كواليس أزمة أحمد فتحى، مؤكدًا إنه يسعى لحل مشكلة اللاعب مع الجهاز الفني للفريق، وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أحمد فتحي لاعب مهم داخل بيراميدز، ولا تفكير في الاستغناء عنه".



ابتسامة محمد فاروق

وتابع: "من حق أحمد فتحي الغضب بسبب عدم مشاركته، وقرار مشاركة فتحي يخص المدير الفني فقط، ولا توجد أزمة بين أحمد فتحي والإدارة أو اللاعبين". وأضاف: "علاقتى بأحمد فتحي أخوية وكان حزينا لعدم مشاركته وهذا حقه كلاعب كبير له اسمه وتاريخه".

وشدد هاني سعيد على أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات، مشيرا إلى أن البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته.