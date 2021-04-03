شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلي فى آخر زيارة للسودان قبل مواجهة المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره المريخ السوداني مساء اليوم السبت، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن ثلاث نقاط ثمينة تحسم تأهله إلى دور الثمانية في رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي الذي يحمله المارد الأحمر عن الموسم الماضي.

الأهلي في زيارته الأخيرة للسودان تعادل مع فريق الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين بدور المجموعات، بهدف لكل فريق في مباراة صعبة صحبتها أجواء جماهيرية قوية زادت من حدتها، إلا أن محمد مجدي قفشة مجح في الحفاظ على حظوظ فريقه في التأهل بعد هدفه في شباك الهلال خلال اللقاء الذي تألق فيه أيمن أشرف. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال فريقيا برصيد 7 نقاط حصدها المارد الأحمر، بعد الفوز على المريخ السوداني ثم الخسارة من سيمبا في تنزانيا، والتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة قبل أن يفوز عليه خارج الديار، وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

سيمبا التنزاني: 10 نقاط

الأهلي: 7 نقاط

فيتا كلوب: 4 نقاط

المريخ السوداني: نقطة

ويحتاج النادي الأهلي إلى 3 نقاط فقط لضمان التأهل من مجموعته، حيث في حالة فوز فيتا كلوب بكلتا مباراتيه المتبقيتين لن يتخطى 10 نقاط وفي حالة تساويه مع الأهلي في النقاط ستحسم المواجهات المباشرة بطاقة التأهل لصالح الأهلي.