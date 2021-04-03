شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنفيذية الزمالك السابق يكشف أسباب استقالته ويؤكد: لم أقفز من المركب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنقيذية بنادى الزمالك الذى تقدم باستقالته، أمس الجمعة، أسباب استقالته من منصبه، مؤكدا أنها جاءت اعتراضاً على موافقة إدارة الزمالك على خوض مباراة سبورتنج في دوري كرة السلة، وأن الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها بعد تفكير ودراسة.

وقال عبد الله في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق إن كل ما قيل ضده بأنه يريد القفز من المركب بتقديم استقالته كلام لا أساس له من الصحة.

وتابع: "قيل إنني المتسبب في رحيل باتشيكو ورحيل مصطفى محمد، وإن العقد بين الزمالك وجالاتا سراي خطأ، تحملت كل هذا، وتحملت التجاوز في حقي الشخصي وحق أبنائي، وتم الهجوم عليّ بسبب أنني كنت سأتعاقد مع شركة ملابس كبيرة ستؤجر محل في سور الزمالك وستعطي النادي نسبة من المبيعات بالإضافة إلى الإيجار 150 ألف في الشهر".

وأكمل: "تم توقيع عقوبات على الزمالك خلال 24 ساعة من قبل مجلس إدارة اتحاد السلة وبالتأكيد كان هناك جماهير ولكن غادروا ولكن المراقب رفض استكمال اللقاء، وهذا كله بسبب وجود شيكابالا، وهذا جعل اتحاد السلة يعتمد هزيمة الفريق، وكان الاتفاق مع مجلس الإدارة على عدم استكمال المسابقة حتى الساعة الخامسة اليوم، ولكن بعض أعضاء المجلس ارتأوا أن يخوضوا مباراة، وينتظروا تعديل قرار اتحاد السلة، وهذا رأيهم المحترم، وعندما اختلفت وجهات النظر قررت تقديم الاستقالة".