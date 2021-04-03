شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يطمئن على البعثة بالجزائر.. وعبدالمقصود: حالة تفاؤل تسود المعسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على التواصل مع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة رئيس بعثة الفريق في الجزائر، للاطمئنان على الفريق قبل لقاء المولودية.
وقام رئيس لجنة الزمالك بتوجيه رسالة دعم للاعبين وحثهم على تحقيق الفوز والتمسك بالأمل الأخير فى التأهل من دور المجموعات، وعدم فقدان الأمل من أجل اسعاد الجماهير البيضاء.
من جانبه، أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لفريق الزمالك أهمية مباراة مولودية الجزائر، مشددًا على أن هناك تركيزا من لاعبي الفريق لتحقيق الفوز.
وأضاف أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة للغاية وهناك حالة من التفاؤل داخل المعسكر بتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط للتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية للبطولة، مشددًا على صعوبة المباراة إلا إنه واثق في قدرات لاعبي الزمالك على تخطي عقبة بطل الجزائر.