شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يطمئن على البعثة بالجزائر.. وعبدالمقصود: حالة تفاؤل تسود المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على التواصل مع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة رئيس بعثة الفريق في الجزائر، للاطمئنان على الفريق قبل لقاء المولودية.

وقام رئيس لجنة الزمالك بتوجيه رسالة دعم للاعبين وحثهم على تحقيق الفوز والتمسك بالأمل الأخير فى التأهل من دور المجموعات، وعدم فقدان الأمل من أجل اسعاد الجماهير البيضاء.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر فى التاسعة مساء اليوم، السبت، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب 5 جويلية.

من جانبه، أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لفريق الزمالك أهمية مباراة مولودية الجزائر، مشددًا على أن هناك تركيزا من لاعبي الفريق لتحقيق الفوز. وأضاف أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة للغاية وهناك حالة من التفاؤل داخل المعسكر بتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط للتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية للبطولة، مشددًا على صعوبة المباراة إلا إنه واثق في قدرات لاعبي الزمالك على تخطي عقبة بطل الجزائر.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق فور الوصول إلى الجزائر، حيث خضع أفراد البعثة بالكامل لمسحة فور وصول الطائرة مطار الجزائر للتأكد من سلامة الجميع.