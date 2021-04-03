نبيه: لا بديل أمام الزمالك سوى الفوز بمواجهة مولودية الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وأعرب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تحقيق الفوز في مباراة، مشيدا بالروح التي ظهر عليها اللاعبون في التدريبات استعدادا للقاء المولودية.

ويحل الزمالك ضيفا على المولودية غدا السبت، في المباراة التي تقام على ستاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إن مباراة مولودية الجزائر ستكون صعبة ولا بديل سوى تحقيق الفوز.

وأضاف، أن الفريق سيخوض المباراة للفوز فقط لأنه لا بديل أمام الزمالك سوى الحصول على الثلاث نقاط من أجل التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية.

وأوضح، أن هناك إصرارا من جميع اللاعبين على الفوز، وتقديم عرض قوي يليق باسم نادي الزمالك والعودة بنقاط اللقاء.