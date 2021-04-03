نتيجة مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا «انتفاضة جزائرية مُذهلة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، بافتتاح الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن مباريات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، والتي شهدت انتفاضة جزائرية مُذهلة لبلوزداد الذي كان ضمن المرشحين لمغادرة المجموعات قبل الآوان.

ونجح شباب بلوزداد في انتزاع المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد تحقيق الفوز على مازيمبي بـ نتيجة 2/صفر، ليبتعد عن الهلال السوداني الثالث بفارق نقطتين قبل آخر جولة من دور المجموعات.

انطلق بث مباشر مباراة شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونجولي في دوري أبطال أفريقيا عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وواجه شباب بلوزداد صعوبات كبيرة من أجل مهاجمة فريق مازيمبي الذي أجبره على التعادل في الشوط الأول من المباراة بـ نتيجة 0/0 ، مع أفضلية ميدانية للفريق الزائر الذي هدد مرمى الحارس توفيق موساوي بثلاث فرص واضحة للتسجيل.

لكن كل شيء تغير خلال الشوط الثاني، بفضل التغييرات التي أجراها المدير الفني لشباب بلوزداد، خاصةً عندما قرر إشراك اللاعب الموهوب “أمير سعيود” بدلاً من بلال تاريكات في الدقيقة 58.

واستطاع أمير سعيود تسجيل الهدف الأول لشباب بلوزداد في الدقيقة 84 برأسية نموذجية من داخل منطقة الستة ياردات بعد تلقيه عرضية ممتازة من أحمد قاسمي.

وعاد أحمد قاسمي لصناعة هدف جديد لشباب بلوزداد بعد دقيقتين فقط، في استغلال رائع منه لحالة الانهيار التي ضربت خط دفاع مازيمبي بعد هدف أمير سعيود الرائع.

وترجم بشو يوسف التمريرة العرضية الأرضية التي تلقاها من أحمد قاسمي إلى هدف ثان لشباب بلوزداد في الدقيقة 86، ليؤكد به فوز فريقه ومواصلة الزحف نحو قطع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وأقيمت مباراة بلوزداد ومازيمبي على ملعب 5 جويلية 1962 في مدينة الشراقة بالعاصمة الجزائرية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ونقلت المباراة على قناة بي ان سبورتس 4 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما نقلت على قناة بين سبورت الفرنسية 5، وقناة كانال بلوس الفرنسية الأفريقية 2، والتلفزيون الجزائري الأرضي.

وكان نادي شباب بلوزداد قد دخل هذه المباراة وهو في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، وفي جعبته 3 نقاط فقط من ثلاث تعادلات وخسارة واحدة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد التعادل السلبي مع صن داونز الجنوب أفريقي.

ويتذيل نادي مازيمبي الكونجولي المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين من تعادلين وثلاث خسائر، ليودع المسابقة بشكل رسمي، في واحدة من مفاجآت هذه المرجلة.

وضمن متصدر هذه المجموعة “صن داونز” التأهل منذ الجولة الماضية بفضل أربع انتصارات متتالية، قبل أن يتعادل في هذه الجولة أمام الهلال من دون أهداف ليجمع 13 نقطة.