نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا «تعادل مُخيب يمنح الأمل لبلوزداد ومازيمبي»

تعرف على نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، بافتتاح الجولة الخامسة بدور المجموعات.

وسقط الهلال السوداني في نتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على ملعبه “الجوهرة الزرقاء” في مدينة امدرمان بحضور نحو 3 آلاف متفرج بعد سماح الكاف بحضور الجمهور في بعض الدول الأفريقية.

ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نتيجة التعادل السلبي في استضافته لماميلودي صن داونز، فيما ابتعد ماميلودي صن داونز في الصدارة برصيد 13 نقطة ليعزز مكانته في المركز الأول، ويؤكد أفضليته على جميع أندية دور المجموعات.

ولعب صن داونز بتشكيلة احتياطية، وكان الأبرز من الأساسيين المهاجم الأوروجوياني جاستون سيرينو الذي حامت حوله اخبار انتقاله إلى الاهلي المصري في الميركاتو الصيفي 2020 ثم في الميركاتو الشتوي 2021.

وأراد المدير الفني لنادي صنداونز «منغكيثي منكوبا» منح الراحة للفريق بأكمله بعدما ضمن الترشح إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا خلال الجولة الرابعة التي شهدت فوزه على مازيمبي بهدف دون رد.

أما الهلال السوداني المدعوم هذا الموسم من تركي آل الشيخ فقد اعتمد مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على لاعبيه الدوليين لا سيما الحارس علي بوعشرين ولاعب الوسط السمؤال الميرغني، والمهاجم محمد عبد الرحمن وشريكه في الخط الأمامي عيد مقدم.

وتألق الحارس الجنوب إفريقي ريكاردو غوس باكراً عندما تصدى لتسديدة في الزاوية البعيدة عند الدقيقة الثانية من لاعب الوسط السوداني نصر الدين الشغيل، وكاد هلومفو كيكانا أن يضع الضيوف في المقدمة إلا أن تسديدته مرت بجانب مرمى الهلال في الدقيقة (4).

وتوغل عبد الرحمن الملقب بالغربال من بين مدافعي صنداونز إلا أن تسديدته جاءت ضعيفة بين يدي الخارس مفوتاً على فريقه فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة (16).

وتابع أصحاب الأرض خطورتهم على مرمى غوس، وسدد فارس عبد الله كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء سيطر عليها الحارس الجنوب إفريقي في الدقيقة (18)، ثم تصدى القائم الأيسر لتسديدة ابو عاقلة عبد الله قبل أن يتابعها فارس عبد الله برأسه الى خارج الملعب في الدقيقة (34).

ولم يتوقف مسلسل إهدار الفرص، اذ توغل محمد عبد الرحمن مجدداً لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة (41)، كما أمسك غوس الكرة قبل اختراقها شباكه اثر رأسية الشغيل في الدقيقة (45+2).

وتابع الهلال افضليته في النصف الثاني من اللقاء، الا ان مهاجميه واصلوا إضاعة الاهداف حيث أصاب عيد مقدم القائم الايمن لمرمى الضيوف في الدقيقة في الدقيقة (49).

ونظم ماميلودي دفاعه على نحو محكم مانعا وصول مهاجمي الفريق الازرق بسهولة نحو منطقته، مقابل الاعتماد على المرتدات الخاطفة التي كادت أن تسفر عن هدف قاتل لولا تدخل العارضة التي نابت عن الحارس بوعشرين بعدما صدت تسديدة كيكانا البعيدة في الدقيقة (81).

ويلتقي لاحقا في المجموعة ذاتها شباب بلوزداد الجزائري (ثلاث نقاط) مع ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي (نقطتان).