الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
الجزيرة - الوصل 17:45
خورفكان - عجمان 17:45
الشارقة - بني ياس 20:15
دوري الهواة
الإمارات - دبا الحصن 17:45
دبا - الذيد 17:45
ليستر - مان سيتي 20:30
أرسنال - ليفربول 23:00
الريال - إيبار 18:15
أبطال إفريقيا
المريخ - الأهلي 17:00
المولودية - الزمالك 23:00
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