الامارات | غرامة لوكاكو وإيبرا تُمنح للأعمال الخيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة لوكاكو وإيبرا تُمنح للأعمال الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستُمنح الغرامة المالية التي ستُفرض على مهاجمي إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو وميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد شجارهما في كأس إيطاليا، إلى جمعيات تعنى بالأعمال الخيرية، وفق ما أعلن متصدر ووصيف الـ«سيري أ». وقال الناديان، في بيان مشترك، أول من أمس، إن ما حصل لا يتماشى مع المبادئ المشتركة للعب الرياضي النظيف، وتعهدا بتقديم مبلغ الغرامة، الذي لم يحدد بعد في صفقة الإقرار بالذنب مع الاتحاد الإيطالي للعبة، للأعمال الخيرية. ويتصدر إنتر الذي يحل ضيفاً على بولونيا اليوم في المرحلة 29، الـ«سيري أ»، برصيد 65 نقطة في سعيه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2010.

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