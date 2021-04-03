الامارات | الزرعوني: «دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة» محطة للتعافي من الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني: «دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة» محطة للتعافي من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد بطل العالم السابق محمد الزرعوني، أن المشاركة في بطولة «الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» الدولية الثالثة لتنس الريشة الطائرة لأصحاب الهمم، المقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، هي محطة ضمن خطة التعافي من الإصابة.

وقال الزرعوني: «إن البحث عن مباريات قوية وتجارب الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم، كان الهدف الرئيس من المشاركة في ظل خطة التعافي التدريجي من الإصابة التي لحقت بي على مستوى مفصل الكوع في كلتا اليدين، وأبعدتني عن التدريبات على مدار 18 شهراً مضت».

وأضاف: «رغم الأسماء القوية التي واجهتها في النسخة الحالية، وخسارتي لمباراتي الافتتاحية أمام الإيطالي بيرو روزاريو، وأتبعت بلقاءين قويين أمام بطل سويسرا لوسا بيرند، والإسباني أنفاسيو، اللذين خسرتهما بمجموعتين دون رد، إلا أن تركيزي في المباريات كان محصوراً في الابتعاد قدر الإمكان عن الإجهاد، وعدم تجدد الإصابة أكثر من بحثي عن النتائج».

تعثر لاعبي المنتخب في ختام دور المجموعات

أسفرت نتائج ختام الدور الأول للمجموعات عن تعثر لاعبي المنتخب الوطني، بعد أن سجلت منافسات فئة «إس آي 4» خسارة اللاعب علي السناني أمام الإندونيسي فرادي علي بمجموعتين دون رد بواقع «21-3 و21-2»، وأتبع بخسارة لاعبة المنتخب ميرة أبوحطب أمام الهندية بارما مهاندوبان بمجموعتين دون رد «21-1 و21-2».

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