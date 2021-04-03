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الامارات | وكيل هالاند يلتقي ممثلي 5 أندية.. ودورتموند يرفض رحيله

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية، أمس، خصوصاً الإسبانية على غرار «ماركا» و«أس»، أنّ وكيل النجم النرويجي الشاب هالاند، قناص فريق دورتموند، الإيطالي مينو رايولا برفقة والد اللاعب التقيا ممثلي خمسة من عمالقة الأندية الأوروبية في اليومين الماضيين، وهي أندية والريال وسيتي وليفربول ومان يونايتد، وذلك للاستماع إلى عروضهم، وبحث إمكانية رحيل هالاند الصيف المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع دورتموند، 75 مليون يورو، لكنه مشروط أيضاً بموافقة النادي الألماني على رحيله، كما أن مدير دورتموند، مايكل زورك، قال إن اللاعب مستمر مع النادي حتى نهاية عقده في 2023. وبالنظر إلى قيمته التهديفية العالية، حيث سجل 78 هدفاً في 76 مباراة مع دورتموند في مختلف المسابقات، فقيمة انتقاله مرشحة لبلوغ مستوى الـ150 مليون يورو.

ويريد رايولا تكوين صورة واضحة عن مدى جدية الأندية الخمسة، قبل فتح باب المفاوضات رسمياً مع أيٍّ منها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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