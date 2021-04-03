الامارات | حميد الطاير رئيساً للجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الطاير رئيساً للجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خلال اجتماعها الـ25 الذي عُقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، تسمية عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم حميد الطاير رئيساً للجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا إلى جانب عضوية اللجنة التنفيذية.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان أمس: «تم اختيار عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سيف المنصوري لعضوية لجنة المسابقات التي يرأسها العراقي حسين سعيد، كما تم اعتماد اللجان الجديدة وهي: لجنة التطوير وتضم في عضويتها عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات خلفان بلهول، واللجنة القانونية وتضم في عضويتها رئيس قسم القيد والتسجيل باتحاد الإمارات حمدة الشامسي، وكذلك لجنة الانتخابات وتضم في عضويتها عبدالمنعم سويدان من الإمارات».

وأضاف: «وتشغل أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة منصب نائب رئيس لجنة كرة القدم للسيدات في اتحاد غرب آسيا». وأكمل: «شهد اجتماع اللجنة مناقشة العديد من الملفات الخاصة بأجندة الاتحاد للعام الجاري وعلى رأسها بطولة الرجال العاشرة المقررة في الإمارات والتي تم تأجيلها من بداية العام الجاري إلى موعد جديد سيتم الاتفاق عليه لاحقاً».

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