الامارات | العروبة يهزم مسافي ويقترب من دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يهزم مسافي ويقترب من دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق العروبة انتصاراته بتغلبه على مسافي بثلاثة أهداف نظيفة، أمس، في الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى سجلها اللاعب المقيم العماني سعيد عبيد في الدقيقة 61، والمغربي الأصل الفرنسي الجنسية فتحي ساخي (67 و75)، ليصبح رصيد العروبة 37 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة.

وفي مباراة ثانية، فاز العربي على مصفوت 4-3، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، ومصفوت إلى 16 نقطة في المركز التاسع، وسجل للعربي البرازيلي فينيكيوس لوبيس هدفين (15 و85)، ومواطنه باولو سيلفا (18 و52)، بينما سجل لمصفوت البرازيلي برونو ديبا (23)، وماشادو دي أوليفيرا (64)، وسعود فرج (68).

وتعادل الحمرية مع التعاون 1-1، وسجل للأول البرازيلي لوان بيريرا (27)، وللتعاون محمد سعيد (55)، ليصبح الحمرية سابعاً بـ22 نقطة، والتعاون ثامناً بـ19 نقطة.

وتقام عند الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم مباراتان يلعب فيهما دبا الفجيرة مع الذيد، والإمارات مع دبا الحصن.

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