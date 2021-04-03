الامارات | النصر يتخطى 7 سنوات عجاف بلمح «العين»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتخطى 7 سنوات عجاف بلمح «العين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريق النصر سبع سنوات عجاف من سلسلة عدم الفوز على منافسه العين في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن حقق فوزاً مثيراً 3-1، أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 23 من البطولة، إذ يعود آخر فوز لـ«العميد» على «الزعيم» إلى 21 فبراير 2014 حينما حسم النتيجة بهدف نظيف.

ورفع «العميد» رصيده إلى 42 نقطة في حين تجمدت نقاط العين عند 37 نقطة، في مباراة تفوق فيها الضيوف على أنفسهم وأثبتوا قدرات ورغبة واضحة في إنهاء معاناتهم التاريخية أمام فريق العين.

ولم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، إذ أهدر النصر فرصة قص شريط الأهداف في الدقيقة الثالثة حينما انفرد الدولي سبستيان تيغالي بالحارس خالد عيسى، لكن الأخير أفلح في تخليص الكرة من بين أقدامه ليجنب فريقه استقبال هدف مبكر.

وواصل «العميد» ضغطه على العين وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 12 حينما تعرض لاعبه ضياء سبع للعرقلة بواسطة الحارس خالد عيسى، الذي صحح خطأه سريعاً بالتصدي للركلة التي نفذها اللاعب توزي، ليحافظ على نظافة شباكه.

وأثمر الضغط المتواصل للضيوف في افتتاح التسجيل وتحديداً في الدقيقة 38 بواسطة اللاعب ضياء سبع الذي سدد كرة ثابتة ولجت الشباك على الرغم من أن الحارس خالد عيسى تصدى لها، لكن الإعادة التلفزيونية أثبتت أنه تصدى لها بعد تجاوزها خط المرمى.

ولم يثنِ الهدف من عزيمة لاعبي العين الذين استطاعوا إدراك التعادل في الدقيقة 3+45 بواسطة اللاعب بندر الأحبابي، عقب مجهود فردي قبل أن يسدد كرة قوية مخادعة استقرت داخل شباك الحارس أحمد شامبيه، ليدخل الفريقان استراحة بين الشوطين بالتعادل 1-1.

وانطلق الشوط الثاني بندية بين الفريقين وتبادل الطرفان الهجمات المتواصلة لكن الطريق إلى الشباك كان مغلقاً لفترة مؤقتة، قبل أن ينجح النصر في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 79، مستفيداً من الخطأ الكارثي للاعب وسط أصحاب الأرض يحيى نادر خلال محاولته تشتيت الكرة التي وصلت للاعب البرازيلي غابرييل فالنتيني دا سيلفا، الذي وضعها بكل سهولة في الشباك، والمباراة في طريقها للنهاية عزز «العميد» تقدمه بالهدف الثالث بواسطة تيغالي في الدقيقة 88.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news