شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد: بيراميدز يضم أفضل لاعبين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز اجتماعا مع اللاعبين بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخلال الجلسة أكد الرئيس التنفيذي على أنه سعيد للغاية بالفترة الأخيرة للفريق وسلسلة الانتصارات المتتالية ومطالبا اللاعبين بضرورة مواصلة النتائج الرائعة محليا وقاريا والفوز على الرجاء في المغرب والعودة بثلاث نقاط جديدة تضع الفريق قمة المجموعة وتقربه خطوة أكبر من التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.

شدد الرئيس التنفيذي على أن بيراميدز يضم المجموعة الأفضل من اللاعبين في مصر في جميع المراكز والنتائج الغير جيدة في بداية مشوار الدوري لا دخل لها بإمكانيات اللاعبين التي تعتبر الأفضل في مصر ومشددا على ثقته الكبيرة في الفريق وقدرته على تحقيق أفضل النتائج ومواصلة مشوار الانتصارات، وطالبهم بالتركيز فقط داخل الملعب دون النظر لبعض الشائعات والأخبار التي تسعى لعرقلة المسيرة المميزة للفريق مؤخرا، والمحاولات البائسة لزعزعة الاستقرار والروح العالية التي وصل لها الجميع على مستوى وحدة الفريق.

ممدوح عيد قال إن الفريق لديه هدف واضح وهو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على الظفر باللقب القاري خاصة بعدما نجح في أول مشاركة قارية له الموسم الماضي في بلوغ نهائي الكونفدرالية وكان الأحق باللقب القاري، ويجب على الفريق القتال هذا الموسم للتعويض والفوز باللقب في ظل النجوم الكبار الذين يضمهم بيراميدز بين صفوفه.