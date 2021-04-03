شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرجاء المغربي يرحب ببعثة بيراميدز.. وممدوح عيد: نشعر أننا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السيد رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي على الترحيب ببعثة فريق نادي بيراميدز في الدار البيضاء قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الأحد في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعبر رئيس الرجاء عن ترحيبه البالغ ببعثة بيراميدز في الدار البيضاء، وأبلغ المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة بأن العلاقات الأخوية ممتدة بين الناديين وكل إمكانيات النادي متاحة أمام بيراميدز، متمنيا مباراة تليق باسم الفريقين.

ورحب وفد من نادي الرجاء ببعثة فريق بيراميدز في ملعب كهرما بمدينة الدار البيضاء خلال المران الأول للفريق موضحا أن ناديه سعيد بوجود بعثة بيراميدز في كازبلانكا.

من جانبه وجه المهندس ممدوح عيد الشكر للسيد رشيد الأندلسي ومجلس إدارة الرجاء على الاستقبال الحافل الذي لاقته البعثة لدى وصولها لمطار محمد الخامس في الدار البيضاء وتلبية كل متطلبات البعثة، مشددا على أن بيراميدز يعد استقبالا مميزا للبعثة في القاهرة قبل خوض مباراة الجولة الرابعة المحدد لها يوم ١١ أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، مشيرا إلى عمق العلاقات المصرية المغربية وروابط الصداقة التي تجمع البلدين، موضحا أن المنافسات الرياضية تقوي من هذه الروابط والعلاقات الأخوية.