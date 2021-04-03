شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يراهن علي تفوق لاعبي الزمالك بدنيًا أمام مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين، أدت كل مجموعة الإطالات لمدة ٢٠ دقيقة بفندق الإقامة بالجزائر مساء اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني للزمالك على النواحي البدنية للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المولودية.

وقال كارتيرون إن معدلات اللياقة البدنية ستصنع الفارق في مباراة المولودية.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح اليوم على ملعب 5 جويلية.