شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مواجهة المولودية صعبة.. وواثقون في قدرات لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة مولودية الجزائر المقرر لها مساء غد السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدرب العام لنادي الزمالك أن الفريق سيخوض المباراة للفوز فقط لأنه لا بديل أمام الزمالك سوى الحصول على الثلاث نقاط من أجل التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية.

وأعرب أسامة نبيه عن ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تحقيق الفوز في مباراة الغد، مشيدا بالروح التي ظهر عليها اللاعبون في التدريبات استعدادا للقاء المولودية.

واختتم نبيه تصريحاته بأن هناك إصرارا من جميع اللاعبين على الفوز، وتقديم عرض قوي يليق باسم نادي الزمالك والعودة بنقاط اللقاء.