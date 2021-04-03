شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لبعثة الزمالك في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق أمس فور الوصول إلى الجزائر.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ملعب 5 جويلية.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك خاض تدريبه الوحيد في الجزائر اليوم في الحادية عشرة صباحا بملعب المباراة.