شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 2 / 4 / 2021 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 2 / 4 / 2021 مباراتين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري حيث التقى وادى دجلة مع الإنتاج الحربي وواجه سموحة منافسه مصر للمقاصة.

وادى دجلة 0 – 0 الإنتاج الحربي

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى وادى دجلة و الإنتاج الحربى التى جمعت الفريقين على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

بهذة النتيحة يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقاط بعد أن خاض 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

سموحة 1 – 1 مصر للمقاصة

تعادل فريق مصر للمقاصة مع منافسه سموحة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري، فى الظهور الأول لمديره الفنى محمد عبد العظيم "عظيمة"، فيما ألغى حكم المباراة هدفا لباسم مرسي فى الدقيقة 88 بعد أن لجأ لتقنية الـ"var".

افتتح التسجيل محمد عبد المنعم لفريق سموحة فى الدقيقة 42 قبل أن يتعادل باسم مرسي لمصر المقاصة فى الدقيقة 50 من عمر المباراة وبهذه النتيجة ارتقى مصر المقاصة للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

بينما ظل سموحة فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.