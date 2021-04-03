شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لبعثة الزمالك فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق بالأمس فور الوصول إلى الجزائر، حيث خضع أفراد البعثة بالكامل لمسحة فور وصول الطائرة مطار الجزائر للتأكد من سلامة الجميع.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ملعب 5 جويلية.