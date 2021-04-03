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سلبية المسحة الطبية لبعثة الزمالك فى الجزائر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق بالأمس فور الوصول إلى الجزائر، حيث خضع أفراد البعثة بالكامل لمسحة فور وصول الطائرة مطار الجزائر للتأكد من سلامة الجميع.

 

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ملعب 5 جويلية.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح اليوم على ملعب 5 جويلية، وركز الجهاز الفنى على الجانب البدني في بداية التدريب، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.

كما خاض الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى لزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وشهد تدريب الحراس تركيزا شديدا من الثلاثي، وحرص أوليفيرا على تدريب الحراس الثلاث على سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية، وعقد المدرب البرازيلي جلسة سريعة مع الحراس الثلاث ومنحهم بعض التعليمات خلال التدريب.

 

وأجرى جهاز الزمالك، تقسيمة بين اللاعبين في منتصف ملعب 5 جويلية تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، وحرص كارتيرون المدير الفني وأسامة نبية المدرب العام على متابعة التقسيمة التي أقيمت بين اللاعبين وتم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بطل الجزائر.

 

وعقب العودة لفندق الإقامة خاض لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية بعدما خاض الفريق تدريبه على ملعب 5 جويلية استعدادا للقاء المولودية غدا.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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