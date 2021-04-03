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سيراميكا يضم 22 لاعبا لقائمة مباراة الإسماعيلي.. وغياب شريف "دابو"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء غداً السبت على ستاد الاسماعيلية فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة سيراميكا 22 لاعبا وهم:

 حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر،خط الدفاع:خالد صبحى-طارق سامى-عبد الله محمود-أحمد محسن- فابريس نجاه - وليد عبد المنعم - محمود شاكر- جب بكار،خط الوسط: عاشور الأدهم-محمود نبيل - محمد توني - ضياء قنديل - صالح جمعة - محمد ابراهيم - رجب عمران - وينفول كوبين،خط الهجوم: مصطفى - ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادى حسين.

كان الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا ، أكد جاهزية الثنائى أحمد محسن، ومحمود نبيل، لاعبا الفريق ، للمشاركة في لقاء الإسماعيلي المقبل بمسابقة الدوري الممتاز، وأشار إلى أن اللاعبين شاركا بشكل طبيعي في تدريب الفريق الأخير، وباتا جاهزين للقاء الدراويش من الناحية الطبية بعد تعافي أحمد محسن من خشونة في الركبة، ومحمود نبيل من شد في العضلة الضامة.

 

ويطبق سيراميكا نظام اليوم الكامل فى المعسكر المغلق للفريق، المقام بأحد الفنادق الخاصة في محافظة السويس، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني، لزيادة حالة التركيز والانسجام ورفع معدل اللياقة البدنية لكافة اللاعبين خلال فترة المعسكر، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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