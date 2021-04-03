جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 2 / 4 / 2021

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة الموافق 2 / 4 / 2021 بالدوري المصرى حيث يواجه وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى على ستاد الاهلى والسلام ويستضيف مصر المقاصة نظيره سموحة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إفتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مواجهة وادى ودجلة و الإنتاج الحربى فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى وادى دجلة و الإنتاج الحربى التى جمعت الفريقين على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة وياتى الاهلى بالمركز الثانى برصيد 27 نقطة بينما ياتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة وفى المركز الرابع الاتحاد السكندرى بنفس عدد النقاط .

المقاصة يتعادل مع سموحة 1/1

تعادل فريق مصر للمقاصة مع منافسه سموحة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري، فى الظهور الأول لمديره الفنى محمد عبد العظيم "عظيمة"، فيما ألغى حكم المباراة هدفا لباسم مرسي فى الدقيقة 88 بعد أن لجأ لتقنية الـ"var".

افتتح التسجيل محمد عبد المنعم لفريق سموحة فى الدقيقة 42 قبل أن يتعادل باسم مرسي لمصر المقاصة فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي، خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي، خط الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي.

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: الهاني سليمان، خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، محمد شكري، خط الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، خط الهجوم: مصطفى فتحي عبد الكبير الوادي، حسام حسن.

بهذه النتيجة ارتقى مصر المقاصة للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

بينما ظل سموحة فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.