شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. حسام حسن يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة الموافق 2 / 4 / 2021 مبارتان ضمن مسابقات الدوري المصرى، حيث واجه وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى على استاد الاهلى والسلام، واستضاف مصر المقاصة نظيره سموحة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى افتتاح مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مواجهة وادى ودجلة والإنتاج الحربى فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى وادى دجلة و الإنتاج الحربى التى جمعت الفريقين على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر حسام حسن مهاجم فريق سموحة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 أهداف بينما جاء يوسف " أوباما " مهاجم فريق الزمالك فى المركز الثانى برصيد 7 أهداف و فى المركز الثالث و الرابع على التوالى ياتى عمر كمال مهاجم المصرى و أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش بنفس عدد الاهداف .