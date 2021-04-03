شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع سموحة فى أول مهمة لـ"عظيمة".. والفار يحرمه من الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق مصر للمقاصة مع منافسه سموحة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري، فى الظهور الأول لمديره الفنى محمد عبد العظيم "عظيمة"، فيما ألغى حكم المباراة هدفا لباسم مرسي فى الدقيقة 88 بعد أن لجأ لتقنية الـ"var".

افتتح التسجيل محمد عبد المنعم لفريق سموحة فى الدقيقة 42 قبل أن يتعادل باسم مرسي لمصر المقاصة فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي، خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي، خط الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي.

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: الهاني سليمان، خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، محمد شكري، خط الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، خط الهجوم: مصطفى فتحي عبد الكبير الوادي، حسام حسن.

بهذه النتيجة ارتقى مصر المقاصة للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

بينما ظل سموحة فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.