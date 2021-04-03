شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: واثقون بقدرات لاعبى الزمالك فى الفوز على مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة مولودية الجزائر المقرر لها مساء غد السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدرب العام للزمالك في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي، أن الفريق سيخوض المباراة للفوز فقط لأنه لا بديل أمام الزمالك سوى الحصول على الثلاث نقاط من أجل التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية.

وأعرب أسامة نبيه عن ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تحقيق الفوز في مباراة الغد، مشيدا بالروح التي ظهر عليها اللاعبين في التدريبات استعدادا للقاء المولودية.

واختتم نبيه تصريحاته بأن هناك إصرارا من جميع اللاعبين على الفوز، وتقديم عرض قوي يليق باسم نادي الزمالك أمام مولودية الجزائر والعودة بنقاط اللقاء.