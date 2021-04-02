شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عبداللطيف منيع يتأهل لأولمبياد طوكيو في المصارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل رسميًا عبداللطيف منيع، لاعب المنتخب المصري للمصارعة والمصنف الثاني عالميا إلى أولمبياد طوكيو 2021، وذلك بعدما تغلب على بطل الجزائر 8-0 بمباراة نصف النهائي، وبطل المغرب في المباراة النهائية، وذلك ضمن منافسات وزن 130 كجم بتصفيات أفريقيا المقامة حاليا بتونس والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.

وأكد عبداللطيف منيع: «كنت أتدرب بشكل منتظم قبل التصفيات رغم إصابتي بفيروس كورونا».

وتابع: «شرف عظيم لي تمثيل مصر في الأولمبياد، وأشكر وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لما قدموه لي من دعم ومساندة واهتمام».

وكان منيع قد أصيب بفيروس كورونا قبل بطولة أفريقيا في معسكر المجر الشهر الماضي، وحاول اللاعب استخدام أبسط الإمكانيات المتاحة بفندق العزل لأداء التمارين الرياضية تحت إشراف مدربيه، ليحول محنة كورونا إلى منحة للتركيز والتدريب بقوة لتحقيق حلمه والمشاركة في الأولمبياد.