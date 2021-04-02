شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول السبت 3-4-2021 أمام نظيره آرسنال ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري الممتاز الإنجليزي والذي سيقام على أرض ملعب الإمارات عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول يملك قبل هذه المباراة 46 نقطة جمعها من 29 مباراة يحتل بها المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث إنه في آخر 5 مباريات لم يحقق سوى فوزين وتعرض لثلاث هزائم ويحاول ليفربول العودة والدخول الى المربع الذهبي مرة أخرى حتى يستطيع المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو على الأقل المشاركة في الدوري الأوروبي العام القادم، بعد أن فقد أي أمل في الاحتفاظ بلقبه هذا العام.

أما فريق أرسنال فيملك 42 نقطة من 29 مباراة يحتل بهم المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث إنه في آخر 5 مباريات حقق فوزين وتعادلين ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة. ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي أرقام وإحصائيات من تاريخ مواجهات الفريقين، والتى أظهرت تفوق محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق الريدز في قائمة الأكثر تسجيلًا برصيد 17 هدفا.

وقبل اللقاء بيوم، نشر موقع ليفربول الإنجليزي على موقعه الرسمي أجمل 7 أهداف في مواجهات الريدز والجانرز والتى انتهت بفوز ليفربول برباعية مقابل 3 أهداف.

القنوات الناقلة - مباراة ليفربول والأرسنال

شبكة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا إذاعة الدوري الإنجليزي البريميرليج، لذا سيتم عرض اللقاء على قنوات الشبكة القطرية على :

beIN 4K HDR

beIN Sports 1 HD Premium

تشكيل ليفربول أمام آرسنال 3-4-2021

حراسة المرمي: أليسون بيكير

خط الدفاع: روبرتسون – أوزان كاباك – فابينيو – أرنولد

خط الوسط: تياجو ألكانتارا – فينالدوم – كورتيس جونز

خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح

تشكيل آرسنال أمام ليفربول 3-4-2021

لينو في حراسة المرمى

ودفاعا - بيليرين – دافيد لويز – جابرييل – تيرني

ووسطا- محمد النني – توماس بارتي

وهجوما - أوباميانج – أوديجارد – نيكولاس بيبي - لاكازيت