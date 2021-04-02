شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على أزمة نقص المياه في فندق الإقامة قبل مباراة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالدور الكبير الذي قامت به إدارتا المريخ السوداني وفندق الإقامة بالسودان، لتوفير كل متطلبات واحتياجات بعثة الأهلي في السودان.
وأكد عبدالحفيظ أن إدارة المريخ قامت بتوفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلي، وحرصت على تسهيل كل المتطلبات في ضوء العلاقة التاريخية بين الأهلي ونادي المريخ من جانب وكذلك العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والسوداني على مر العصور، موضحًا أنه كان هناك تنسيق كامل قبل وصول بعثة الأهلي للسودان للاتفاق على كل الترتيبات.
وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الإدارة القائمة على فندق الإقامة لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لوصول بعثة الأهلي عن تسهيل كل الأمور والمتطلبات الخاصة بالفريق في إطار احترافي كامل، وهو ما أسهم في توفير كل سبل الراحة والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين.
ونفى عبدالحفيظ ما تردد بشأن وجود أزمة في المياه داخل فندق الإقامة، موضحًا أن هذا الأمر بعيد تمامًا عن الحقيقة الواضحة للجميع من قدرة إدارة الفندق على توفير كل متطلبات البعثة.
ووجه مدير الكرة بالأهلي الشكر لإدارتي المريخ وفندق الإقامة على حسن المعاملة والاستقبال، مؤكدًا أن هذا ليس بغريب على الشعب السوداني الشقيق.
ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني عصر غدٍ السبت بملعب الأخير، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
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