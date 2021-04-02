شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني .. وترتيب المجموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي المصري يخوض لقاء هاماً السبت 3- 4- 2021 أمام المريخ في السودان ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يحتل فيها المارد الأحمر وصافة المجموعة، بعدما فاز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 3- 4 -2021

الأهلي المصري يلتقي شقيقه السوداني عند الساعة الثالثة عصرا السبت 3/4/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي أصبح الفريق السوداني بلا أمل فيها بعد تذيله المجموعة.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 3-4-2021

شبكة بين سبورتس تمتلك حصريا مباريات دوري أبطال أفريقيا عام 2021، ومن المفترض أن يتم إذاعة اللقاء بين الأهلي المصري والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2021 على :

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية

أعلنت مجموعة قنوات مكسبي عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد بعد عودتها إصلاح العطل الفني الذي حدث خلال التشغيل التجريبي والتردد هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة مكسبي المفتوحة

تعرضت قناة مكسبي العامة أيضًا لعطل فنى خلال الفترة الماضية، ونقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي العامة بعد إصلاح الخلل الذي أصاب القناة، وتردد قناة مكسبي هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

قنوات مكسبي الفضائية

يبحث الكثيرون من عشاق متابعة الرياضة عن تردد قناة مكسبي سبورت لمشاهدة أهم الأحداث الرياضية الهامة التي تنقلها القناة ومنها مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي ومباريات دوري أبطال أفريقيا 2021.

ترتيب الأهلي في المجموعة قبل لقاء المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

يتصدر فريق سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 10 نقاط قبل لقائه أمام فيتا كلوب السبت 3-4-2021 عند الساعة الثالثة عصرا، نفس توقيت الأهلي والمريخ السوداني.

ويأتي الأهلي وصيفا في المجموعة برصيد 7 نقاط، وثالثا فريق فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني مجموعته بنقطة واحدة.