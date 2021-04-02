شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر .. وترتيب المجموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك المصري يخوض معركة المصير أمام مولودية الجزائر السبت 3-4-2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تحمل شعارا واحدا بالنسبة إلى بطل مصر، لا بديل عن الفوز، حتى يتبقى أمل ضعيف لتواجده بين الكبار في دور الستة عشر من البطولة.

موعد مباراة الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا 3/4/2021

الزمالك يخوض مباراته الهامة التي لا تقبل غير الفوز عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر على أرض ملعب 5 يوليو 1962 معقل الفريق الجزائري الذي يحاول الفريق المصري حصد 3 نقاط وانتظار نتيجته أمام تونجيث السنغالي ونتيجة الترجي والمولودية في الجولة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمولودية في دوري أبطال أفريقيا 3/4/2021

شبكة بين سبورتس تمتلك حصريا مباريات دوري أبطال أفريقيا عام 2021، ومن المفترض أن تتم إذاعة اللقاء بين الزمالك المصري والمولودية الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 2021 على:

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية

أعلنت مجموعة قنوات مكسبي عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد بعد عودتها إصلاح العطل الفني الذي حدث خلال التشغيل التجريبي والتردد هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة مكسبي المفتوحة

تعرضت قناة مكسبي العامة أيضًا لعطل فنى خلال الفترة الماضية، ونقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي العامة بعد إصلاح الخلل الذي أصاب القناة، وتردد قناة مكسبي هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

قنوات مكسبي الفضائية

يبحث الكثيرون من عشاق متابعة الرياضة عن تردد قناة مكسبي سبورت لمشاهدة أهم الأحداث الرياضية الهامة التي تنقلها القناة ومنها مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي ومباريات دوري أبطال أفريقيا 2021.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يتصدر والمولودية وصيفا

عقب خسارة فريق الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، تغيرت مجموعة الزمالك في البطولة الأفريقية شكلا وموضوعا.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وجاء في المركز الأول فريق الترجي التونسي برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط بعد فوزه على تونجيث السنغالي في الجزائر، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، وفريق تونجيث السنغالي أخيرا برصيد نقطة وحيدة.