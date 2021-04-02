شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يعزز صدارته لدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

واصل العروبة انفراده بصدارة دوري الدرجة الأولى عقب فوزه على ضيفه مسافي 3-0، ضمن مواجهات الجولة ال19.

وانتهى الشوط الأول سلبياً، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في حسم المباراة في نصفها الثاني بثلاثة أهداف سجلها الفرنسي فتحي ساخي (67 و75)، وسعيد عبيد (61)، ليرفع العروبة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، وتبقت له ثلاث مباريات للصعود، فيما بقي مسافي عند نقاطه ال15 في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعبه، فاز العربي على مصفوت 4-3، وسجل للفائز البرازيلي فينيكيوس لوبيس (15 و85 ) ومواطنه باولو سيلفا (18 و52 )، وللخاسر البرازيلي برونو ديبال (23 )، وجاردل أوليفيرا (64)، وسعود فرج (86 )، ليرفع العربي رصيده إلى 25 نقطة.

وتعادل الحمرية مع ضيفه بهدف للبرازيلي لوان بيريرا (27)، مقابل هدف لمحمد سعيد (55)، وبهذه النتيجة رفع الحمرية رصيده إلى 22 نقطة، والتعاون إلى 19 نقطة.

وتختتم الجولة مساء اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الإمارات (33 نقطة) ودبا الحصن (24 نقطة) في السادسة إلا ربعاً، ودبا الفجيرة (25 نقطة)، والذيد في التوقيت نفسه.