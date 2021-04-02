شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: لن يبقى في الوحدة إلا المقاتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أبدى الهولندي تين كات مدرب الوحدة، غضبه الشديد من الخسارة التي تلقاها فريقه أمام كلباء في مباراة الجولة 23 من دوري الخليج العربي في أول مهمة له مع «العنابي».

وقال تين كات: «المباراة مخيبة للآمال وسيئة جداً على مستوى النتيجة والأداء، والأسوأ اللعب بدون الروح القتالية أمام منافس أظهر العكس تماماً، وقاتل لاعبوه على كل كرة طوال التسعين دقيقة».

وشدد تين كات على أنه يريد لاعبين يقاتلون بشراسة في كل مباراة، ويقدمون التضحية من أجل الفريق، ويجب أن يتغير هذا الوضع الذي كان عليه العنابي في الموسم الحالي.

وأشار مدرب الوحدة الجديد إلى أن ما حدث في مباراة كلباء سيجعله يعمل بطريقة مختلفة. وقال: «يجب على كل لاعب أن يقدم أفضل ما يمتلكه إذا ما أراد البقاء في الفريق، وسنعمل على تصحيح المشاكل ومعالجة الأخطاء».

من جهته، أكد خورخي داسليفا مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً أمام فريق جيد عائد من انتصار كبير في ديربي أبوظبي أمام الجزيرة. وقال: «سعيد بالنتيجة والأداء الذي قدمه فريقي».