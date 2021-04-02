موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وفرص تأهل الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف مولودية الجزائر، نظيره الزمالك، في التاسعة مساء السبت، 3 إبريل، على ملعب ستاد 5 جويلية، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وصيف النسخة الماضية من البطولة، افتتح مشواره في المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام مولودية الجزائر، وبنفس النتيجة تعادل أيضا مع تونجيت السنغالي في السنغال في الجولة الثانية، ثم خسر على يد الترجي 3-1، في تونس بالجولة الثالثة، وخسر أيضا من الفريق التونسي في لقاء القاهرة 1-0.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ8 نقاط.

فرص التأهل

لا بديل للزمالك عن الفوز بمباراة مولودية الجزائر إذا ما أراد الإبقاء على أمله الضعيف في التأهل، فالفارق بينه وبين المولودية هو 6 نقاط، ولابد للفارس الأبيض الفوز في المباراتين القادمتين، وانتظار هدية من الترجي بالفوز على الشقيق الجزائري.

على الجانب الأخر، يحتاج مولودية الجزائر نقطة واحدة فقط من المباراتين المتبقيتين لضمان التأهل.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الزمالك في مباراة مولودية الجزائر حمزة المثلوثي للإصابة، كذلك يغيب المهاجم أسامة فيصل، ورغم عدم قيده في القائمة الإفريقية، ضم المدرب باتريس كارتيرون المهاجم سيف الدين الجزيري لتجهيزه.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، اللقاء بالتشكيل التالي:

جنش

عبدالله جمعة - الونش - محمود علاء - حازم إمام

أشرف بنشرقي - طارق حامد -إمام عاشور- فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

القناة الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 4، بتعليق عصام الشوالي.