دورة ميامي: سينر يقلب الطاولة على باوتيستا أغوت ويبلغ النهائي

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ميامي : واصل الإيطالي الشاب يانيك سينر مغامرته في دورة ميامي الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، وبلغ النهائي بعدما قلب الطاولة على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف سابعاً بالفوز عليه الجمعة في نصف النهائي 5 7 و6 4 و6 4.

وبات ابن الـ19 عاماً رابع مراهق يصل الى نهائي هذه الدورة، بعد بطل 1990 الأميركي أندري أغاسي (19 عاماً) والإسباني رافايل نادال الذي خسر نهائي 2005 (18 عاماً)، وبطل 2007 الصربي نوفاك ديوكوفيتش (19 عاماً).

وكرر الإيطالي نتيجة الشهر الماضي حين تغلب على باوتيستا أغوت 6 4 و3 6 و7 5 في ثمن نهائي دورة دبي، محققاً في حينها 16 إرسالاً ساحقاً.

وبعدما كرس نفسه عقدة بالنسبة للروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في هذه الدورة بإقصائه من الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزه الثالث عليه من أصل ثلاث مواجهات، بدا باوتيستا أغوت ((32 عاماً) في طريقه لإنهاء مغامرة سينر بعد حسمه المجموعة الأولى ثم تقدمه في الثالثة الحاسمة 2 1 على إرسال منافسه الإيطالي الشاب، إلا أن الأخير عاد بقوة ونجح في كسر إرسال منافسه للمرة الرابعة، حاسماً اللقاء في ساعتين و23 دقيقة.

وحرم الإيطالي منافسه من أن يصبح خامس إسباني يصل الى نهائي هذه الدورة خلال أعوامها الـ36، بعد سيرجي بروغيرا (خسر أمام النمسوي توماس موستر عام 1997)، كارلوس مويا (خسر أمام أغاسي عام 2003)، نادال (خسر جميع المباريات النهائية أعوام 2005 أمام السويسري روجيه فيدرر و2008 أمام الروسي نيكولا دافيدنكو و2011 و2014 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش و2017 أمام فيدرر)، ودافيد فيرر (خسر أمام البريطاني أندي موراي عام 2013).

وفوت باوتيستا أغوت الفرصة عليه لكي يعوض ما فاته عام 2016 حين خسر النهائي الوحيد له في دورات الألف نقطة للماسترز أمام البريطاني أندي موراي في شنغهاي.

ويلتقي سينر في النهائي الثالث في مسيرته، بعد دورتي صوفيا العام الماضي وملبورن هذا العام حين توج باللقب في المناسبتين، الفائز من مواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً والبولندي هوبرت هوركاش.