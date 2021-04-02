تداعيات "كوفيد-19" قد تمنع سيتي من إمكانية تعويض رحيل أغويرو

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لندن : أفاد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي جوزيب غوارديولا الجمعة بأن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا قد تمنع متصدر الدوري الممتاز من إمكانية تعويض الهداف التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

ورأى غوارديولا أن سيتي الذي يقارع هذا الموسم على أربع جبهات ويسير بثبات نحو استعادة لقب الدوري الممتاز من ليفربول، يملك ما يكفي من المواهب لكي يتعامل مع خسارة جهود أغويرو.

وانضم الأرجنتيني البالغ 32 عاماً الى سيتي في 2011 من أتلتيكو مدريد الإسباني، أي بعد ثلاثة أعوام على انتقال ملكية النادي الى الإماراتيين، وحصد حتى الآن 10 ألقاب وسجل 257 هدفاً في 384 مباراة، لكن الرحلة ستصل الى نهايتها في ختام الموسم الحالي.

وارتبط اسم سيتي مؤخرا بلاعبين مميزين مثل الهداف النروجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني)، قائد إنكلترا هاري كاين (توتنهام) وبطل العالم الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، لكن غوارديولا ليس متأكدا من أن مثل هذه الأهداف واقعية.

وعلى الرغم من أن سيتي يعتبر أحد أغنى الأندية في إنكلترا والعالم، إلا أنه، وعلى غرار الأندية الأخرى، عانى من تداعيات تفشي فيروس كورونا وخسر المردود المالي الذي يؤمنه الحضور الجماهيري بسبب اللعب خلف أبواب موصدة.

وقال غوارديولا الجمعة في مؤتمر صحافي "هناك إمكانية كبيرة بألا نتعاقد مع مهاجم للموسم المقبل. لدينا عدد كاف من اللاعبين في الفريق الأول حالياً وهناك أيضاً لاعبون مثيرون للاهتمام في الأكاديمية".

وتابع "هناك إمكانية كبيرة، في ظل الوضع القائم في العالم والمشاكل الاقتصادية في كرة القدم العالمية، ألا نتعاقد مع أي مهاجم للموسم المقبل".

وأقر غوارديولا بأن أغويرو رمز في النادي لدرجة أنه كان من الصعب للغاية عدم تجديد العقد، لكن الأرجنتيني اختبر موسماً محبطاً بسبب الإصابة كما اضطر للابتعاد عن الفريق لمدة شهر بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشف رئيس سيتي خلدون المبارك عن تلزيم صنع تمثال للمهاجم لكي يتم وضعه بجانب اللذين هما في طور التصنيع حالياً لتكريم زميليه السابقين دافيد سيلفا والبلجيكي فنسان كومباني.

وقال غوارديولا "نعلم مدى أهميته كلاعب في الوقت الحاضر وما كان عليه في الماضي. هذه القرارات ليست سهلة أبداً".

وفاز أغويرو بأربعة ألقاب في الدوري الممتاز، ويبدو في طريقه لتوديع "ستاد الاتحاد" بلقب خامس، إذ يتصدر سيتي الترتيب بفارق 14 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد الثاني.

ويأمل الهداف التاريخي لسيتي أن يودع الـ"سيتيزينس" بأفضل طريقة من خلال المساهمة في قيادتهم الى رباعية تاريخية، لأن الفريق تأهل أيضا الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي تشكل هدفه الأسمى، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء ذهاباً وفي 14 الحالي إيابا.