7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 2 / 4 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 4 / 2021 فى مقدمتها ، لجنة اتحاد الكرة تخاطب فيفا لمد عملها شهرين بسبب الأولمبياد والدورى

لجنة اتحاد الكرة تخاطب فيفا لمد عملها شهرين بسبب الأولمبياد والدورى

تجهز اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة خطابا لإرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل مد عمل اللجنة شهرين لتنتهي في سبتمبر بدلا من يوليو المقبل .

الأهلي يختتم استعدادته في السودان لمباراة المريخ بدوري الأبطال

خاض الأهلي، فقرات تدريبية وفنية متنوعة خلال المران الختامي، قبل المواجهة المرتقبة غدا السبت أمام فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يشيد بدور إدارة المريخ ..وينفي أزمة المياه

أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالدور الكبير الذي قامت به إدارتا المريخ السوداني وفندق الإقامة بالسودان، لتوفير كل متطلبات واحتياجات بعثة الأهلي في السودان.

تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك بفندق الإقامة

أدى لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية، فور وصولهم لفندق الإقامة بالجزائر، وخاض الفريق مرانه الرئيسي على ستاد 5 جويلية استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حازم إمام: الزمالك جاء للجزائر للفوز على المولودية وحصد النقاط الثلاث وجه حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسؤولي مولودية الجزائر على حسن استقبالهم لبعثة فريقه فور وصولها إلى الجزائر أمس. الزمالك يكشف حقيقة عدم توثيق عقد رزاق سيسيه علق أحمد إبراهيم، إدارى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ما تردد حول عدم توثيق النادى عقد الإيڤوارى عبد الرزاق سيسيه المعار لصفوف الاتحاد السكندري، وإن عقد اللاعب فى حوزة أحد إدارى الزمالك.

التعادل السلبى يحسم مواجهة وادى ودجلة و الإنتاج الحربى فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى وادى دجلة و الإنتاج الحربى التى جمعت الفريقين على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .