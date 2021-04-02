شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تحتفل بعيد ميلاد أحمد سامي وعمرو مختار في المغرب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بعيد ميلاد عمرو مختار مدرب الفريق، والمدافع أحمد سامي، على هامش تواجد البعثة في المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى.

وحرصت البعثة برئاسة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على الاحتفال بعيد ميلاد مختار وسامي عقب انتهاء العشاء في مقر فندق الإقامة، وسط سعادة غامرة من اللاعبين.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض اليوم، فريق بيراميدز تدريبه الأول في مدينة الدار البيضاء بالمغرب استعدادا لمواجهة نظيره نادي الرجاء في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجرى المران على ملعب كهرما بمدينة الدار البيضاء واستمر لمدة ساعة ونصف واشتمل على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية والخططية وتقسيمة بعرض الملعب شهدت روحا عالية من اللاعبين وأكد الجميع جاهزيته للقاء الرجاء.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.



بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد احمد سامى



بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد عمرو مختار



عيد ميلاد احمد سامى