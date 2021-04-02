شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة إطالات للاعبى الزمالك فى فندق الإقامة بالجزائر قبل مواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين، أدت كل مجموعة فقرة إطالات لمدة 20 دقيقة بفندق الإقامة بالجزائر مساء اليوم، وركز الجهاز الفنى على النواحي البدنية للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المولودية.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقررة لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز على المولودية ثم الفوز على تونجيث السنغالى فى القاهرة، وانتظار تعثر الفريق الجزائرى أمام الترجى التونسى فى تونس حتى يتأهل الزمالك.
وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح اليوم على ملعب 5 جويلية، وركز الجهاز الفنى على الجانب البدني في بداية التدريب، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.
وعقب العودة لفندق الإقامة خاض لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية بعدما خاض الفريق تدريبه على ملعب 5 جويلية استعدادا للقاء المولودية غدا.