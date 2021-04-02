شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة إطالات للاعبى الزمالك فى فندق الإقامة بالجزائر قبل مواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين، أدت كل مجموعة فقرة إطالات لمدة 20 دقيقة بفندق الإقامة بالجزائر مساء اليوم، وركز الجهاز الفنى على النواحي البدنية للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المولودية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقررة لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز على المولودية ثم الفوز على تونجيث السنغالى فى القاهرة، وانتظار تعثر الفريق الجزائرى أمام الترجى التونسى فى تونس حتى يتأهل الزمالك.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح اليوم على ملعب 5 جويلية، وركز الجهاز الفنى على الجانب البدني في بداية التدريب، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.

كما خاض الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى لزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وشهد تدريب الحراس تركيزا شديدا من الثلاثي، وحرص أوليفيرا على تدريب الحراس الثلاث على سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية، وعقد المدرب البرازيلي جلسة سريعة مع الحراس الثلاث ومنحهم بعض التعليمات خلال التدريب.

وأجرى جهاز الزمالك، تقسيمة بين اللاعبين في منتصف ملعب 5 جويلية تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، وحرص كارتيرون المدير الفني وأسامة نبية المدرب العام على متابعة التقسيمة التي أقيمت بين اللاعبين وتم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بطل الجزائر.

وعقب العودة لفندق الإقامة خاض لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية بعدما خاض الفريق تدريبه على ملعب 5 جويلية استعدادا للقاء المولودية غدا.